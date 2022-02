“Perché è tornato al GF Vip”. Bomba su Alex Belli, c’è chi parla: “Tra poco vedrete tutto” (Di martedì 15 febbraio 2022) Primi screzi al GF Vip tra Delia Duran e Soleil Sorge. Il ritorno di Alex Belli sembra avere infatti rotto l’idillio. Occasione per un inizio di lite è stata una frase di troppo pronunciata da Katia Ricciarelli e Soleil all’indirizzo di Manila Nazzaro, grande amica di Delia. Parole che hanno scatenato un putiferio a supporto delle quali è arrivato anche Alex Belli del quale Delia aveva cercato il sostegno. Tra Delia e Alex le cose sono lontane da tornare come prima ma c’è chi giura che qualcosa già stia bollendo in pentola. Di più c’è chi, come Guenda Goria e Mirko Gancitano sostengono che Alex sia rientrato al GF Vip con questo solo scopo. Dichiarazioni che sono arrivati durante il programma GF Vip Party in risposta alla domanda di Gaia Zorzi che aveva chiesto come finirà la storia ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 15 febbraio 2022) Primi screzi al GF Vip tra Delia Duran e Soleil Sorge. Il ritorno disembra avere infatti rotto l’idillio. Occasione per un inizio di lite è stata una frase di troppo pronunciata da Katia Ricciarelli e Soleil all’indirizzo di Manila Nazzaro, grande amica di Delia. Parole che hanno scatenato un putiferio a supporto delle quali è arrivato anchedel quale Delia aveva cercato il sostegno. Tra Delia ele cose sono lontane da tornare come prima ma c’è chi giura che qualcosa già stia bollendo in pentola. Di più c’è chi, come Guenda Goria e Mirko Gancitano sostengono chesia rientrato al GF Vip con questo solo scopo. Dichiarazioni che sono arrivati durante il programma GF Vip Party in risposta alla domanda di Gaia Zorzi che aveva chiesto come finirà la storia ...

