Nascondi qualcosa Scott?

(Di martedì 15 febbraio 2022) L’ultima puntata di Impact è stata abbastanza particolare. Io stesso ho affermato nel report che è stata una buona puntata, perché comunque ci sono stati dei promo fantastici che hanno fatto da padrone. Non sono proprio riuscito però a dare la sufficienza alla puntata per la qualità dei match. Rispetto al solito gli incontri sono stati uno o due gradini più in basso. Giusto il main event e forse il match di Deonna Purrazzo sono stati sufficienti, ma Impact le altre settimane ci ha abituato a ben altro. Se invece dobbiamo valutare la puntata solo per promo e sviluppi nelle storyline, allora sì che è stata una gran puntata. Innanzitutto si è partiti a bomba con Josh Alexander che continua a chiedere da mesi la sua opportunità titolata che tanto merita. Per l’ennesima volta però si è presentato qualcuno di nuovo, stavolta Big Kon, più conosciuto come Konnor degli Ascension in ...