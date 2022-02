Nasce la società pubblica per il «Dri». Per ora ha solo soldi e cda. (Di martedì 15 febbraio 2022) E’ stata costituita la DRI d’Italia Spa, la società totalmente controllata da Invitalia che avrà l’obiettivo di realizzare, per la prima volta in Italia, un impianto di produzione del “preridotto” (Direct Reduced Iron), il bene intermedio utilizzato per la carica dei forni elettrici per ridurre la produzione di acciaio a ciclo integrato con il carbon-coke. Nel consiglio di amministrazione sono stati nominati: Franco Bernabè (Presidente) che è anche Presidente di Acciaierie d’Italia, Stefano Cao (AD) già nel cda Adi, e da Ernesto Somma (da tempo tramite Invitalia attivo sul dossier Ilva), Tiziana de Luca e Paola Bologna. La società ha un capitale sociale iniziale di 35 milioni di euro, mediante fondi assegnati dal Mef, che può essere aumentato fino a 70 milioni che è la cifra messa a bilancio per questo progetto attraverso il decreto Grandi Navi del ... Leggi su panorama (Di martedì 15 febbraio 2022) E’ stata costituita la DRI d’Italia Spa, latotalmente controllata da Invitalia che avrà l’obiettivo di realizzare, per la prima volta in Italia, un impianto di produzione del “preridotto” (Direct Reduced Iron), il bene intermedio utilizzato per la carica dei forni elettrici per ridurre la produzione di acciaio a ciclo integrato con il carbon-coke. Nel consiglio di amministrazione sono stati nominati: Franco Bernabè (Presidente) che è anche Presidente di Acciaierie d’Italia, Stefano Cao (AD) già nel cda Adi, e da Ernesto Somma (da tempo tramite Invitalia attivo sul dossier Ilva), Tiziana de Luca e Paola Bologna. Laha un capitale sociale iniziale di 35 milioni di euro, mediante fondi assegnati dal Mef, che può essere aumentato fino a 70 milioni che è la cifra messa a bilancio per questo progetto attraverso il decreto Grandi Navi del ...

