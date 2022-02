Meloni “Centrodestra deve avere più coraggio, è maggioranza nel Paese” (Di martedì 15 febbraio 2022) Roma – “Il tema non è di incomprensioni altrimenti sarebbe tutto più facile. Il tema è che io lavoro per un Centrodestra forte, orgoglioso e che non rincorra le sirene della sinistra e su questo non abbiamo le stesse posizioni. Fratelli d’Italia andrà al Governo, se ci andrà, solo in una coalizione di Centrodestra, il Centrodestra per noi è fondamentale così come è fondamentale mantenere l’unità. Quindi non è un problema di incomprensioni ma di posizionamento politico”. Così il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, a “Non Stop News” su Radio RTL 102.5. “Noi sosteniamo delle tesi che nella gran parte dei casi sono visioni opposte alla sinistra, ho sentito Salvini dire noi abbiamo scelto l’Italia, ma che vuol dire? Per me vuol dire portare avanti la visione del Centrodestra… La Lega era ... Leggi su quotidianodiragusa (Di martedì 15 febbraio 2022) Roma – “Il tema non è di incomprensioni altrimenti sarebbe tutto più facile. Il tema è che io lavoro per unforte, orgoglioso e che non rincorra le sirene della sinistra e su questo non abbiamo le stesse posizioni. Fratelli d’Italia andrà al Governo, se ci andrà, solo in una coalizione di, ilper noi è fondamentale così come è fondamentale mantenere l’unità. Quindi non è un problema di incomprensioni ma di posizionamento politico”. Così il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia, a “Non Stop News” su Radio RTL 102.5. “Noi sosteniamo delle tesi che nella gran parte dei casi sono visioni opposte alla sinistra, ho sentito Salvini dire noi abbiamo scelto l’Italia, ma che vuol dire? Per me vuol dire portare avanti la visione del… La Lega era ...

