Mani Pulite, Di Donato: "Genocidio Psi e parte Dc ci ha lasciato democrazia incrinata" (Di martedì 15 febbraio 2022) (Adnkronos) – "In 30 anni le cose sono peggiorate, moltissimo. Un bilancio, se un bilancio di può fare, è assolutamente negativo". Giulio Di Donato resta sulle sue posizioni su Mani Pulite, nell'anniversario dell'arresto di Mario Chiesa che diede il via formale e mediatico all'inchiesta. "In questi anni sono stati eliminati i partiti che, pur con i loro difetti, rappresentavano un sostegno alla democrazia ed erano luoghi in cui si ragionava e si sviluppava un pensiero politico", premette l'ex vice segretario del Psi all'Adnkronos. "Oggi si può vedere che la democrazia è piena di incrinature, anche consistenti, populismo e sovranismo la schiaffeggiano continuamente, la spostano e la distorcono e prevalgono inesperienza e ignoranza -prosegue Di Donato-. Non che allora non ci fossero ...

