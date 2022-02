Maltrattamenti in famiglia e atti sessuali con la figlia di 8 anni: un uomo finisce a processo (Di martedì 15 febbraio 2022) MACERATA - Avrebbe picchiato più volte la moglie nell'arco di 16 anni, in un'occasione anche usando un cavo della televisione. Ma non solo. Più volte avrebbe anche compiuto atti sessuali sulla figlia ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 15 febbraio 2022) MACERATA - Avrebbe picchiato più volte la moglie nell'arco di 16, in un'occasione anche usando un cavo della televisione. Ma non solo. Più volte avrebbe anche compiutosulla...

