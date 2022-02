Malattie rare, Dallapiccola (Bambino Gesù): “Con informazione pazienti protagonisti” (Di martedì 15 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Migliorare l’informazione che ruota intorno al vasto mondo delle Malattie rare, sia sul fronte della qualità che della pervasività, vuol dire aiutare concretamente le persone che con le Malattie rare hanno a che fare, non solo in quanto pazienti”. Lo ha detto Bruno Dallapiccola, direttore scientifico dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, intervenendo alla presentazione della seconda edizione del social talk ‘Therareside – Storie ai confini della rarità’, ideato da Osservatorio Malattie rare in vista della giornata mondiale delle Malattie rare, che si celebra il 28 febbraio. La campagna di Omar che ha il ... Leggi su italiasera (Di martedì 15 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Migliol’che ruota intorno al vasto mondo delle, sia sul fronte della qualità che della pervasività, vuol dire aiutare concretamente le persone che con lehanno a che fare, non solo in quanto”. Lo ha detto Bruno, direttore scientifico dell’ospedale pediatricodi Roma, intervenendo alla presentazione della seconda edizione del social talk ‘Theside – Storie ai confini della rarità’, ideato da Osservatorioin vista della giornata mondiale delle, che si celebra il 28 febbraio. La campagna di Omar che ha il ...

Ultime Notizie dalla rete : Malattie rare Malattie rare, Dallapiccola (Bambino Gesù): "Con informazione pazienti protagonisti" 'Migliorare l'informazione che ruota intorno al vasto mondo delle malattie rare, sia sul fronte della qualità che della pervasività, vuol dire aiutare concretamente le persone che con le malattie rare hanno a che fare, non solo in quanto pazienti'. Lo ha detto Bruno ...

Totò Cascio: "Parlare della mia retinite pigmentosa è terapeutico" Lo ha detto l' attore Totò Cascio , intervenendo alla presentazione della seconda edizione del social talk TheRareside - Storie ai confini della rarità, ideato da Osservatorio malattie rare in vista ...

Malattie rare e complesse: l’esperienza dell’ambulatorio di transitional care di Torino Adnkronos Cancro infantile: il Governatore della Banca d'Italia visita l'oncologia pediatrica del Gemelli Anche la Banca d’Italia, con il Governatore Ignazio Visco, scende in campo a fianco dei piccoli pazienti affetti da un tumore pediatrico, nella Giornata mondiale contro il Cancro Infantile dedicata ...

Malattie rare, torna #TheRAREside, il social talk di OMaR per la Giornata Mondiale delle Malattie Rare L’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, l’associazione di pazienti UILDM e il festival internazionale UnoSguardoRaro sono infatti partecipi di questa campagna, che ha anche il patrocinio di FERPI e ...

