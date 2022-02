LIVE Bob a 2, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: il fenomeno Friedrich ipoteca l’oro. Baumgartner fuori dalla quarta manche per 12 centesimi (Di martedì 15 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:10 Tempo di considerazioni su questa terza manche. Francesco Friedrich ha messo un tassello importante verso la seconda doppietta consecutiva bob a 2-bob a 4 che avrebbe chiaramente un valoro storico incredibile. Sarebbe il primo a riuscirci. 14:07 Tocca ora ad una serie di equipaggi senza possibilità di entrare nei primi 20 che si giocheranno la quarta manche. Vanno abbondantemente dietro agli italiani sia il cinese Li Chunjian che il coreano Youngjin Suk. 14:04 Niente da fare per Patrick Baumgartner e Robert Mircea. Guadagniamo sugli svizzeri ma non abbastanza. Restiamo fuori dalla quarta manche per 12 centesimi. 14:01 Il canadese Taylor ... Leggi su oasport (Di martedì 15 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:10 Tempo di considerazioni su questa terza. Francescoha messo un tassello importante verso la seconda doppietta consecutiva bob a 2-bob a 4 che avrebbe chiaramente un valoro storico incredibile. Sarebbe il primo a riuscirci. 14:07 Tocca ora ad una serie di equipaggi senza possibilità di entrare nei primi 20 che si giocheranno la. Vanno abbondantemente dietro agli italiani sia il cinese Li Chunjian che il coreano Youngjin Suk. 14:04 Niente da fare per Patricke Robert Mircea. Guadagniamo sugli svizzeri ma non abbastanza. Restiamoper 12. 14:01 Il canadese Taylor ...

