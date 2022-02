L’industria dei videogiochi africana in rapida crescita | la parola ad NVIDIA

Leggi su tuttotek

(Di martedì 15 febbraio 2022) Tramite comunicato stampa,ha divulgato il suo nuovo blogpost in cui sottolinea l’evidentedeldei: un tema davvero poco diffuso, ma degno di nota Nel mentre tutti stiamo aspettando i AAA di turno, da Horizon Forbidden West, a Gran Turismo 7 passando per Dying Light 2, c’è un tema di cui si parla davvero poco, ma che è piuttosto interessante approfondire. Se nei paesi del primo mondo, di qualsiasi continente si tratti,deiè quanto mai florida e abbia ricevuto un interessante boost (in termini meramente di vendite) dalla pandemia di Coronavirus, questa si sta diffondendo ed ampliando anche in una parte del globo che non avremmo mai preso in considerazione, in questo senso. Stiamo parlando ...