Le banche "green" sono già un ricordo: in un anno investiti 26 miliardi in gas e petrolio (Di martedì 15 febbraio 2022) Altro che abbandono delle fonti fossili: quattro delle principali banche europee hanno investito nell'ultimo anno circa 20 miliardi di euro in progetti che favoriscono l'espansione dell'estrazione di petrolio e gas.

CorriereToscano : Dopo il #greenpass per accedere a uffici pubblici, banche, poste, attività commerciali, scatta l'obbligo al #lavoro… - FuriacecaFC11 : @libe_anna @RobertoRisso76 @La_manina__ Draghi, Monti, Letta, Gentiloni… hanno tutti un comune denominatore cucciol… - startzai : RT @rinnovabiliit: ?? #Investimenti fossili, le banche europee non perdono il vizio. @ShareAction analizza i flussi dai 25 maggiori istituti… - rinnovabiliit : ?? #Investimenti fossili, le banche europee non perdono il vizio. @ShareAction analizza i flussi dai 25 maggiori ist… - Valori_it : Green, pink, rainbow washing. Aziende, banche e fondi utilizzano ogni colore possibile per ripulire la propria imma… -