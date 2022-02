L’azzurro distrutto in diretta | “Ti toglie dieci punti a stagione!”

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Raffaele Di Fusco, ex portiere del Napoli, durante la trasmissione Ne Parliamo il Martedì che va in onda su Canale 8, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo Napoli-Inter. In particolare, ha analizzato l’occasione in cui l’Inter ha trovato la rete accusando Mario Rui di non aver coperto in maniera adeguata. Mario RuiLa dura critica a Mario Rui “Nel secondo tempo contro l’Inter ci si aspettava la reazione nerazzurra ed è venuta un po’ a mancare la tenuta fisica del Napoli. Per quanto riguarda il gol preso, è vero che Koulibaly si è perso Dzeko, però mi dovete spiegare che chiusura fa Mario Rui. Va a fare una chiusura esterna. Hai l’avversario lì e non in corsa, non puoi accorciare a tre metri lasciandogli un metro e mezzo per crossare. Mario Rui ti dà trein fase offensiva ma te ne levain fase difensiva. Se guardiamo l’uscita ...