Roma, 100 milioni investiti su Mourinho - Ora servono i risultati Josè Mourinho ©LaPresseNell'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' viene fatto un bilancio sui primi mesi di José Mourinho

Ultime Notizie dalla rete : Roma non Milan, solo nel 2003 - 04 più punti di adesso (e fu scudetto) Se parliamo di numeri, un Milan così non si era mai visto. Anzi, una volta sola, e i milanisti se la ricorderanno a vita: annata 2003 - 04, rossoneri campioni d'Italia davanti alla Roma, torneo a 18 squadre. Dopo 25 giornate Ancelotti ...

La Roma non decolla - 100 milioni di dubbi su Mourinho La società ha investito oltre 100 milioni per José Mourinho, ma la sua Roma non decolla: i dubbi sul progettoUna delle notizie più impattanti degli ultimi anni è stato il ritorno in Serie A dello 'Special One', investito dai Friedkin del compito di riportare la Roma ad ...

Roma, altro cambio nelle gerarchie: Pellegrini non è più il primo rigorista Corriere dello Sport Mou sotto accusa dopo Sassuolo e i tifosi lo criticano Non è solo una frase di de Régnier da cui nasce il titolo di un film di Verdone. Avviene anche nel calcio, soprattutto in quello moderno. Nel caso di Mourinho rischia di durare davvero troppo poco.

Roma, viaggio tra i problemi tra un presente anonimo e un futuro da riscrivere E la storia di Mou ci racconta proprio questo: il triplete all’Inter è arrivato quando Moratti ha comprato il meglio e non solo giocatorini da Subbuteo. La Roma è in totale fase di sperimentazione, ...

