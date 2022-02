Inzaghi “Liverpool tra le squadre più forti d’Europa”

(Di martedì 15 febbraio 2022) MILANO (ITALPRESS) – “Ilè una dellepiùin Europa, sono però contento di poter affrontare un avversario di questo blasone, erano tanti anni che non giocavamo un ottavo di finale”. Così il tecnico dell’Inter, Simone, in conferenza stampa, alla vigilia del match di San Siro contro ilvalido per l’andata degli ottavi di finale di Champions League: “Sarà complicato – ha proseguito l’allenatore nerazzurro -, ma ce la giocheremo con le nostre armi. Penso che ilsulla carta sia favorita, ma le partite vanno sempre giocate. Sappiamo quello che chiederemo alla squadra, cercheremo di proporre il nostro gioco con la mente libera. In queste gare la determinazione fa la differenza, i ragazzi lo hanno dimostrato: ne hanno da vendere”. Nessuna ...

A dirlo a chiare lettere, a poche ore dal match di Champions con ilil numero uno dei nerazzurri Simone. 'Affrontiamo una delle squadre più forti del mondo, che viene dal movimento ...Per noi sarà una partita molto importante, al momento la nostra priorità si chiama", diceche sulla formazione dice: "Il ballottaggio Sanchez - Lautaro? Hanno tutti la stessa ...Vigilia di Champions League per l'Inter che affronterà domani sera il Liverpool. In conferenza stampa, ha parlato l'allenatore dei nerazzurri, Simone Inzaghi. DI seguito, le dichiarazioni riprese da ...In merito alla corsa scudetto, Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, ha dichiarato oggi in conferenza stampa alla vigilia della gara di Champions League contro il Liverpool: "Sapevamo che affrontavamo ...