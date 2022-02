Inter, Milan e Napoli: un tridente da scudetto. Chi la spunterà? (Di martedì 15 febbraio 2022) di Alberto Sigona. Dopo 25 giornate il Campionato, relativamente alla lotta scudetto, appare ancora aperto a diversi scenari, per una prospettiva multipla che nella storia del calcio italiano, a poco più di 10 turni dal traguardo, non si verificava dai tempi delle guerre risorgimentali. Sino a qualche settimana fa l’Inter di Simone Inzaghi sembrava in Leggi su freeskipper (Di martedì 15 febbraio 2022) di Alberto Sigona. Dopo 25 giornate il Campionato, relativamente alla lotta, appare ancora aperto a diversi scenari, per una prospettiva multipla che nella storia del calcio italiano, a poco più di 10 turni dal traguardo, non si verificava dai tempi delle guerre risorgimentali. Sino a qualche settimana fa l’di Simone Inzaghi sembrava in

Advertising

FIGCfemminile : ?????? COPPA ITALIA @SOCIOS ?? ?? La @JuventusFCWomen elimina l'Inter e da appuntamento al Milan in semifinale! ?? ?… - _Morik92_ : #Milan (1-1, 0-0), #Inter (1-1), #Napoli (1-2, 1-1) e #Atalanta (0-1, 1-1). 0v, 5p, 2s È questo il bilancio della… - realvarriale : Dopo il doppio confronto tra @Inter e @sscnapoli 3 considerazioni: @inter,sotto nelle 2 partite,è caratterialmente… - RikIranez : RT @NumerINTERi: L'#Inter in 30 giorni ha giocato contro: #Lazio, #Juventus, #Atalanta, #Napoli, #Roma, #Milan, #Empoli, #Venezia. Un cale… - missypippi : RT @LaVeritaWeb: Nonostante la crisi, il capo di Confindustria è al lavoro per sostituire Paolo? Dal Pino. E oggi il suo nome verrà messo a… -