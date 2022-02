Inter | Lautaro | «Vogliamo essere protagonisti Sogno? Vi dico che…»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 15 febbraio 2022) L’attaccante dell’Martinez, ha parlato a Prime Video in vista della partita di Champions League contro il LiverpoolMartinez, attaccante dell’, ha parlato ai microfoni di Prime Video in vista del match di Champions contro il Liverpool. Le sue parole: PARTITA – «L’vuoleprotagonista, difendere bene, attaccare e far male all’avversario. Domani vedrete un giocatore che è cresciuto tanto, sarà una bellissima partita. Abbiamo superato il turno e per noi era già una cosa importante. Ora spero di fare bene e di dare una mano alla squadra per cercare di andare avanti: è il nostro. Dobbiamo lavorare bene sulla fase di possesso perché sarà importante». KLOPP – «È un grande allenatore. Sicuramente preparerà bene questa partita. Noi ...