Horizon Forbidden West: Trofei ufficiali in Italiano (Di martedì 15 febbraio 2022) L'uscita di Horizon Forbidden West si avvicina, ed essendo un'esclusiva PlayStation, non poteva di certo mancare all'appello una corposa lista di Trofei da sbloccare. Quest'oggi vogliamo condividerli con voi in anteprima e tradotti in Italiano. Tutti i Trofei di Horizon Forbidden West in Italiano Tutti i Trofei ottenutiHai ottenuto tutti i Trofei di Horizon Forbidden West. Raggiunto il livello 20 Raggiunto il livello giocatore 20. Raggiunto il livello 30 Raggiunto il livello giocatore 30. Raggiunto il livello 50 Raggiunto il livello giocatore 50. 11 Trofei NASCOSTI Scegli un comandante del ...

