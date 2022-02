Highlights e gol Reggiana-Pescara 2-0 | girone B Serie C 2021 2022 VIDEO

(Di martedì 15 febbraio 2022) Ilcon glie i gol di, valida per la 26esima giornata della. Una partita in cui i padroni di casa hanno ritrovato una meritata vittoria dopo due pareggi consecutivi, tornando anche in vetta alla classifica insieme al Modena: 2-0 il risultato finale, grazie alle reti di Zamparo su rigore nel primo tempo e di Radrezza a dieci minuti dal termine. Il, invece, vede interrompersi la striscia di nove risultati utili consecutivi. Ecco quindi ilcon le azioni salienti del match. LA CRONACA DELLA PARTITA SportFace.

Il video con gli highlights e i gol di Reggiana-Pescara, valida per la 26esima giornata della Serie C 2021/2022. Una partita in cui i padroni di casa hanno ritrovato una meritata vittoria dopo due ...