Gf Vip | Alex e Delia | Pace Fatta? La Farsa Continua…

Leggi su gossipnews.tv

(Di martedì 15 febbraio 2022) Non c’è limite al peggio. Dopo il ritorno diBelli nella Casa del Gf Vip, non ci è voluto molto prima che l’attore e la moglieDuran abbiano fatto. Proprio così, subito dopo la diretta, i due hanno avuto un confronto e pare proprio che tutto quello che è accaduto in queste ultime settimane, sia stato dimenticato come per magia. Intanto la nostra Soleil sta perdendo consensi. I telespettatori non la sostengono più come prima. Ecco tutto quello che sta accadendo in queste ultime ore!Belli eDuran: lacontinua Nell’ultima diretta del Gf Vip, c’è stato il ritorno diBelli. Ritorno annunciato un po’ da tutte le parti e di cui anche i concorrenti erano già a conoscenza, nonostante abbiano fatto finta di essere sorpresi nel rivederlo. ...