Florence Korea Film Fest 2022 | l' attore di Squid Game Lee Jung-jae ospite d' onore

(Di martedì 15 febbraio 2022) La star coreana Lee-jae, protagonista della serie Netflixdel. Sarà la star coreana Lee-jae, noto al grande pubblico per la sua recente interpretazione in, la serie Netflix successo globale, l'speciale della 20ma edizione del, il più importanteival italiano dedicato al meglio della cinematografia sudcoreana, in programma a Firenze dal 7 al 15 aprile al cinema La Compagnia e on line sulle piattaforme Più Compagnia e MyMovies. Ilival, per i ...

l'ospite speciale della 20ma edizione del Florence Korea Film Fest, in programma a Firenze dal 7 al 15 aprile al cinema La Compagnia e online sulle piattaforme Più Compagnia e MyMovies. Per i 20 anni ...