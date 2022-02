Eutanasia: giovedì pomeriggio alla Camera riprende esame pdl su fine vita (2) (Di martedì 15 febbraio 2022) Già esaurita la discussione generale sul complesso degli emendamenti, dovrebbero iniziare le prime votazioni sulla proposta di legge sul cosiddetto suicidio assistito. Difficile prevedere tuttavia i tempi sull'iter del provvedimento, visto che nei giorni successivi l'Assemblea sarà impegnata nell'esame di una serie di decreti legge. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 15 febbraio 2022) Già esaurita la discussione generale sul complesso degli emendamenti, dovrebbero iniziare le prime votazioni sulla proposta di legge sul cosiddetto suicidio assistito. Difficile prevedere tuttavia i tempi sull'iter del provvedimento, visto che nei giorni successivi l'Assemblea sarà impegnata nell'di una serie di decreti legge.

Advertising

TV7Benevento : Eutanasia: giovedì pomeriggio alla Camera riprende esame pdl su fine vita (2) - - LeDevoteDiMaria : RT @LuigiManconi1: Oggi la Corte decide se dare il via libera a sei referendum: 6 sulla giustizia, 1 sull'eutanasia e 1 sulla cannabis. È u… - bundolo48 : RT @LuigiManconi1: Oggi la Corte decide se dare il via libera a sei referendum: 6 sulla giustizia, 1 sull'eutanasia e 1 sulla cannabis. È u… - IlCaroLeader : RT @LuigiManconi1: Oggi la Corte decide se dare il via libera a sei referendum: 6 sulla giustizia, 1 sull'eutanasia e 1 sulla cannabis. È u… - TV2000it : RT @tg2000it: #Referendum : a #Consulta quesiti #giustizia #eutanasia #Cannabis I tempi della decisione: da stasera a giovedì tutti i mo… -