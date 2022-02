Esame di Stato | perché gli studenti devono fare lo scritto

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 15 febbraio 2022) In trincea, sempre pronto a rintuzzare l’assalto del nemico o a passare all’attacco, circondato dalla morte, dalla sofferenza e dall’assurdità della guerra; ogni istante è una scommessa con il destino. Sugli involucri delle pallottole, su foglietti, “cartoline in franchigia, margini di vecchi giornali, spazi bianchi di care lettere ricevute” e poi su un taccuino scrive. Scrive versi vibranti e intrisi di vita. In una condizione terribile, Ungaretti scrive.scrivere è per lui un’urgenza, una necessità. “Ero in presenza della morte, in presenza della natura, di una natura che imparavo a conoscere in modo nuovo, in modo terribile. Nella mia poesia non c’è traccia di odio per il nemico, né per nessuno: c’è la presa di coscienza della condizione umana, della fraternità degli uomini nella sofferenza, dell’estrema precarietà della loro ...