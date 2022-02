Covid-19, risalgono i morti. Costa: addio al Green pass dal 31 marzo (Di mercoledì 16 febbraio 2022) risalgono i morti, ma restano in calo le ospedalizzazioni. Come era prevedibile la risalita dei contagi da Covid-19 rispetto a ieri, lunedì, avendo registrato un basso numero di tamponi. Intanto, oggi è scattato l'obbligo vaccinale per gli over 50. Il provvedimento, che resterà in vigore fino al prossimo 15 giugno, obbliga i lavoratori ad avere il super Green pass per recarsi nei luoghi di lavoro. Tuttavia il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, non esclude che si possa dire addio alla certificazione verde dal 31 marzo, cioè dalla fine - almeno per il momento - dello stato d'emergenza."È uno scenario possibile - afferma l'esponente di governo - è ragionevole pensare che per marzo potremmo avere completato la campagna vaccinale ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 16 febbraio 2022), ma restano in calo le ospedalizzazioni. Come era prevedibile la risalita dei contagi da-19 rispetto a ieri, lunedì, avendo registrato un basso numero di tamponi. Intanto, oggi è scattato l'obbligo vaccinale per gli over 50. Il provvedimento, che resterà in vigore fino al prossimo 15 giugno, obbliga i lavoratori ad avere il superper recarsi nei luoghi di lavoro. Tuttavia il sottosegretario alla Salute, Andrea, non esclude che si possa direalla certificazione verde dal 31, cioè dalla fine - almeno per il momento - dello stato d'emergenza."È uno scenario possibile - afferma l'esponente di governo - è ragionevole pensare che perpotremmo avere completato la campagna vaccinale ...

