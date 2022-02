Ciclismo | Jan Hirt | “Non sono mai stato così in forma Sono grato per l’aiuto dei miei compagni”

Leggi su oasport

(Di martedì 15 febbraio 2022) Janha vinto l’edizione 2022 del Tour of Oman, manifestazione che si è conclusa quest’oggi. Il portacolori dell’Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux ha gestito il vantaggio sul nostro Fausto Masnada (Quick-Step Alpha Vinyl Team), secondo al termine della competizione. Il 31enne nativo di T?ebí? ha commentato alla stampa attraverso i microfoni della propriazione: “Ieri è stata una sensazione fantastica alzare le mani in aria per la prima volta in sei anni. La vittoria in classifica generale è un grande bonus.perdeidi squadra”. Il vincitore della classifica finale ha continuato dicendo: “Abbiamo corso insieme tutta la settimana e non siamo mai andati nel panico quando i nostri concorrenti hanno cercato di ...