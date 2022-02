Cassano: “Giroud? Tra Inter e Lazio ha toccato solo i palloni dei gol” (Di martedì 15 febbraio 2022) Antonio Cassano, ex calciatore rossonero, ha rilasciato delle dichiarazioni sul Milan e su alcuni suoi giocatori, tra cui Olivier Giroud Leggi su pianetamilan (Di martedì 15 febbraio 2022) Antonio, ex calciatore rossonero, ha rilasciato delle dichiarazioni sul Milan e su alcuni suoi giocatori, tra cui Olivier

Advertising

battitomilan7 : Fate sapere a Cassano che Giroud ,oltre ai 4 gol in due partite ,ha toccato più palloni dei cc ,ha fatto a sportell… - ErMetty : RT @Spina141: Si son d’accordo Lele Figurati se Giroud riesce a girarsi con De Vrij in marcatura e a calciare Antonio Cassano, 5 febbrai… - YenSalva12 : RT @letMoncadacook: 'Lelle, Lele figurati se Sanchez non riesce ad aprire il gioco pressato da Giroud. Mamma mia Lele, questo è un fenomeno… - NiKRO76 : RT @Spina141: Si son d’accordo Lele Figurati se Giroud riesce a girarsi con De Vrij in marcatura e a calciare Antonio Cassano, 5 febbrai… - Bananas_Italia : RT @Spina141: Si son d’accordo Lele Figurati se Giroud riesce a girarsi con De Vrij in marcatura e a calciare Antonio Cassano, 5 febbrai… -