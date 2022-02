Balneari: Bersani, 'bene pubblico non può essere dato a qualcuno per l'eternità'/Rpt (Di martedì 15 febbraio 2022) Roma, 15 feb. (Adnkronos) - "Ma un bene pubblico che sia una spiaggia o un molo, può essere dato a qualcuno all'eternità? Salvini e Meloni mi risponderebbero no. Allora va trovato meccanismo per renderlo contendibile. Invece di perdere anni in questo muro contro muro, si fosse approfondito come fare la gare, così potrebbe uscire una cosa equa". Così Pier Luigi Bersani a **L'Aria che Tira** su La7. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 15 febbraio 2022) Roma, 15 feb. (Adnkronos) - "Ma unche sia una spiaggia o un molo, puòall'? Salvini e Meloni mi risponderebbero no. Allora va trovato meccanismo per renderlo contendibile. Invece di perdere anni in questo muro contro muro, si fosse approfondito come fare la gare, così potrebbe uscire una cosa equa". Così Pier Luigia **L'Aria che Tira** su La7.

Advertising

TV7Benevento : Balneari: Bersani, 'bene pubblico non può essere dato a qualcuno per l'eternità'/Rpt - - TV7Benevento : Balneari: Bersani, 'bene pubblico non può essere dato a qualcuno per l'eternità' - - chiamatemibobo : RT @AlbeTognarelli: A proposito di quello che diceva Bersani, leggo che domani Fratelli d'Italia presenterà una mozione alla Camera per pro… - AlbeTognarelli : A proposito di quello che diceva Bersani, leggo che domani Fratelli d'Italia presenterà una mozione alla Camera per… -

Ultime Notizie dalla rete : Balneari Bersani La necessaria legge sulla concorrenza e la competitività dei tassisti ... potrebbe riaprire quella entusiasmante stagione di liberalizzazioni " magari anche in modo migliore " iniziata da un ministro com'è Pierluigi Bersani. Concessioni balneari e trasporto pubblico sono ...

Anche il governo dei migliori inizia a logorarsi ... senza particolare vigore riformatore come fu, ad esempio, per le famose lenzuolate di Bersani: e non solo perché è stata rimandata la questione dei balneari, su cui è poi arrivata pure una sentenza ...

Balneari: Bersani, 'bene pubblico non può essere dato a qualcuno per l'eternità'/Rpt Il Sannio Quotidiano Balneari: Bersani, 'bene pubblico non può essere dato a qualcuno per l'eternità'/Rpt Invece di perdere anni in questo muro contro muro, si fosse approfondito come fare la gare, così potrebbe uscire una cosa equa". Così Pier Luigi Bersani a **L'Aria che Tira** su La7.

Balneari: Bersani, ‘bene pubblico non può essere dato a qualcuno per l’eternità’ Invece di perdere anni in questo muro contro muro, si fosse approfondito come fare la gare, così potrebbe uscire una cosa equa”. Così Pier Luigi Bersani a Tagadà su La7.

... potrebbe riaprire quella entusiasmante stagione di liberalizzazioni " magari anche in modo migliore " iniziata da un ministro com'è Pierluigi. Concessionie trasporto pubblico sono ...... senza particolare vigore riformatore come fu, ad esempio, per le famose lenzuolate di: e non solo perché è stata rimandata la questione dei, su cui è poi arrivata pure una sentenza ...Invece di perdere anni in questo muro contro muro, si fosse approfondito come fare la gare, così potrebbe uscire una cosa equa". Così Pier Luigi Bersani a **L'Aria che Tira** su La7.Invece di perdere anni in questo muro contro muro, si fosse approfondito come fare la gare, così potrebbe uscire una cosa equa”. Così Pier Luigi Bersani a Tagadà su La7.