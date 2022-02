Amore e solidarietà, al via la raccolta fondi per l’ospedale pediatrico Mayer (Di martedì 15 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalvitelle (Sa) – Ha ottenuto l’autorizzazione alla raccolta fondi per l’ospedale pediatrico Mayer di Firenze, una coppia di coniugi residente nel comune di Salvitelle, Pasquale Buccino e sua moglie Maria, impegnati da anni in azioni di solidarietà in favore dei malati. Così, l’Amore di una coppia si è trasformato in un significativo gesto solidale che, grazie ai fondi che raccoglieranno e che saranno destinati alla Fondazione dell’ospedale Mayer, sarà possibile aiutare i bambini ammalati e le loro famiglie nella cura e nell’assistenza dei piccoli pazienti. Centinaia i progetti di ricerca scientifica e sostegno sociale e solidale che migliaia di volontari e donatori sostengono attraverso ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 15 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalvitelle (Sa) – Ha ottenuto l’autorizzazione allaperdi Firenze, una coppia di coniugi residente nel comune di Salvitelle, Pasquale Buccino e sua moglie Maria, impegnati da anni in azioni diin favore dei malati. Così, l’di una coppia si è trasformato in un significativo gesto solidale che, grazie aiche raccoglieranno e che saranno destinati alla Fondazione del, sarà possibile aiutare i bambini ammalati e le loro famiglie nella cura e nell’assistenza dei piccoli pazienti. Centinaia i progetti di ricerca scientifica e sostegno sociale e solidale che migliaia di volontari e donatori sostengono attraverso ...

