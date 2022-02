Amici 21, Alessandra Celentano si scontra con Veronica Peparini, poi il malore in studio di Serena (Di martedì 15 febbraio 2022) Dopo lo scontro tra Raimondo Todaro e Alessandra Celentano in merito alla performance di Mattia Zenzola, un nuovo litigio infiamma Amici 21. Stavolta a scontrarsi sono la Celentano e Veronica Peparini che, dopo l’esibizione di Serena, si sono confrontate sul loro diverso modo di intendere la danza. L’esibizione di Serena ad Amici 21. La discussione è nata in seguito alla decisione di Serena di portare una coreografia di modern, per dimostrare di sapere padroneggiare tutti gli stili. «La trovo brava nel modern ha una forza non scontata» ha commentato la Peparini dopo la performance. Alla fine della prova però la Celentano ha espresso alcune perplessità: «Trovo che ... Leggi su blog.libero (Di martedì 15 febbraio 2022) Dopo lo scontro tra Raimondo Todaro ein merito alla performance di Mattia Zenzola, un nuovo litigio infiamma21. Stavolta arsi sono lache, dopo l’esibizione di, si sono confrontate sul loro diverso modo di intendere la danza. L’esibizione diad21. La discussione è nata in seguito alla decisione didi portare una coreografia di modern, per dimostrare di sapere padroneggiare tutti gli stili. «La trovo brava nel modern ha una forza non scontata» ha commentato ladopo la performance. Alla fine della prova però laha espresso alcune perplessità: «Trovo che ...

