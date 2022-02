Un posto al sole, anticipazioni 14 febbraio: Nunzio e Chiara sempre più distanti (Di lunedì 14 febbraio 2022) Ad Un posto al sole si festeggerà il San Valentino e non per tutte le coppie di Palazzo Palladini le cose andranno per il verso giusto, ma, come svelano le anticipazioni di oggi, lunedì 14 febbraio, tanti saranno gli innamorati profondamente in crisi, come Nunzio e Chiara. I due giovani, dopo la morte del padre della Petrone, si sono ritrovati nuovamente vicini e sono riemersi gli antichi sentimenti al punto che sono tornati insieme. Tuttavia, le distanze sociali tra loro sono emerse prepotentemente e a complicare la situazione ci si è messa la dipendenza dalla cocaina che ha spinto Chiara ad avvicinarsi a Ludovico, un suo vecchio amico che le procura la droga. Questa frequentazione ha esasperato la gelosia di Nunzio che è arrivato anche a prendere ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 14 febbraio 2022) Ad Unalsi festeggerà il San Valentino e non per tutte le coppie di Palazzo Palladini le cose andranno per il verso giusto, ma, come svelano ledi oggi, lunedì 14, tanti saranno gli innamorati profondamente in crisi, come. I due giovani, dopo la morte del padre della Petrone, si sono ritrovati nuovamente vicini e sono riemersi gli antichi sentimenti al punto che sono tornati insieme. Tuttavia, le distanze sociali tra loro sono emerse prepotentemente e a complicare la situazione ci si è messa la dipendenza dalla cocaina che ha spintoad avvicinarsi a Ludovico, un suo vecchio amico che le procura la droga. Questa frequentazione ha esasperato la gelosia diche è arrivato anche a prendere ...

