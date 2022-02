Ucraina: l’Occidente corre ai ripari mentre Mosca resta a guardare (Di lunedì 14 febbraio 2022) Il clima che aleggia intorno alla questione Ucraina è sempre più teso. I tentativi di diplomazia portati avanti fino ad oggi si sono rivelati inefficaci e la via del dialogo si fa più insidiosa, per non dire impraticabile, ad ogni giorno che passa. Basti pensare al colloquio con il Presidente Emmanuel Macron, che si è risolto in un nulla di fatto. Oppure alla chiamata tra Vladimir Putin e Joe Biden, nel corso della quale non si concluso niente sulla scia della promessa di un prossimo appuntamento. l’Occidente resta fermo sulle proprie posizioni e minaccia sanzioni o interventi “rapidi e decisi”, invitando nel frattempo i suoi concittadini ad abbandonare il Paese in via precauzionale. mentre il Cremlino, dal canto suo, benché disapprovi le voci di un’invasione imminente, continua a praticare le sue esercitazioni ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 14 febbraio 2022) Il clima che aleggia intorno alla questioneè sempre più teso. I tentativi di diplomazia portati avanti fino ad oggi si sono rivelati inefficaci e la via del dialogo si fa più insidiosa, per non dire impraticabile, ad ogni giorno che passa. Basti pensare al colloquio con il Presidente Emmanuel Macron, che si è risolto in un nulla di fatto. Oppure alla chiamata tra Vladimir Putin e Joe Biden, nel corso della quale non si concluso niente sulla scia della promessa di un prossimo appuntamento.fermo sulle proprie posizioni e minaccia sanzioni o interventi “rapidi e decisi”, invitando nel frattempo i suoi concittadini ad abbandonare il Paese in via precauzionale.il Cremlino, dal canto suo, benché disapprovi le voci di un’invasione imminente, continua a praticare le sue esercitazioni ...

