Ucraina | cancelliere tedesco Scholz a colloquio con Zelensky

(Di lunedì 14 febbraio 2022) IlOlafè arrivato a Kiev per uncon il presidente ucraino Volodymyrnel tentativo estremo di favorire una de - escalation della crisi in. E ...

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina cancelliere

Iltedesco Olaf Scholz è arrivato a Kiev per un colloquio con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel tentativo estremo di favorire una de - escalation della crisi in. E mentre ......Europa' e per questo iltedesco è volato a Kiev, mentre domani sarà a Mosca per incontrare Vladimir Putin. È forse una delle ultime speranze per evitare il conflitto tra Russia e, ...Kiev, 14 feb. (askanews) - Il cancelliere tedesco Olaf Scholz è arrivato a Kiev per un colloquio con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel tentativo estremo di favorire una de-escalation ...Ucraina e Russia: cosa temono gli Stati Uniti ... negli Usa si fa strada l’ipotesi del compromesso con Putin. A ogni modo, il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha richiesto alla Russia “segnali ...