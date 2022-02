Tempesta d’Amore Anticipazioni Puntate 21-27 Febbraio 2022: Hannes e Maja Si Baciano! (Di lunedì 14 febbraio 2022) Anticipazioni Tempesta d’Amore Trama Puntate da lunedì 21 a domenica 27 Febbraio 2022 e anteprime Puntate Tedesche. Maja bacia Hannes… Anticipazioni Tempesta d’Amore: nel corso di un gioco risalente ai tempi in cui stavano insieme, Hannes e Maja ritrovano l’intesa perduta! Christoph prova a riconquistare Selina che, intanto, apprezza le attenzioni di Cornelius. André ricatta Rosalie sul campo da calcio. Christoph nega ogni accusa in commissariato facendo passare la sua fidanzata come bugiarda… Ci spettano appuntamenti ricchi di tensione! A Sturm der Liebe, questa settimana, molte terribili verità verranno a galla! Le nuove ... Leggi su uominiedonnenews (Di lunedì 14 febbraio 2022)Tramada lunedì 21 a domenica 27e anteprimeTedesche.bacia: nel corso di un gioco risalente ai tempi in cui stavano insieme,ritrovano l’intesa perduta! Christoph prova a riconquistare Selina che, intanto, apprezza le attenzioni di Cornelius. André ricatta Rosalie sul campo da calcio. Christoph nega ogni accusa in commissariato facendo passare la sua fidanzata come bugiarda… Ci spettano appuntamenti ricchi di tensione! A Sturm der Liebe, questa settimana, molte terribili verità verranno a galla! Le nuove ...

