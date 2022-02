Teatro | al Tram in scena “Nozze di sangue” di Garcia Lorca

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 14 febbraio 2022) La letteratura spagnola fa il suo ingresso aldi Napoli: dal 17 al 27 febbraio va infatti indi”, dramma teatrale scritto da Federico, adattato e diretto da Gianmarco Cesario, spettacolo che chiude il secondo ciclo della stagione della sala di via Port’Alba. Una storia cruda, con una scelta registica molto forte, quella di far interpretare anche i ruoli femminili a uomini: Pietro Juliano, Leonardo Di Costanzo e Guido Di Geronimo, che sono sul palco con Germana Di Marino e le danzatrici Adriana Napolitano e Ilaria Leone. Personaggi senza nome la cui storia comincia da un passato atroce che si muove verso un evento che, per sua natura, dovrebbe essere felice: il futuro matrimonio di un giovane la cui Madre ha visto morire in ...