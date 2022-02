Superbonus, giro di vite su massimali cambia tutto. Ecco come (Di lunedì 14 febbraio 2022) Il Ministero della Transizione ecologica è a lavoro sul decreto che servirà a definire i massimali per gli interventi legati ai bonus edilizi. Anche se l’obiettivo è quello di ultimare il provvedimento nella giornata di oggi (lunedì 14 febbraio) non sono stati esclusi ulteriori rinvii. Nei giorni scorsi è montata la protesta del settore privato, preoccupato da alcune anticipazioni sui contenuti pubblicati dalla stampa, ma sono ancora diversi i punti su cui sono possibili correzioni dell’ultimo minuti. Il primo tra questi riguarda l’onnicomprensività dei massimali. Quali spese sono incluse Le tabelle sulle quali sta lavorando il ministero continuano a indicare prezzi “comprensivi dei costi di fornitura, installazione, messa in opera dei prodotti e beni, inclusa, ove applicabile, la loro dismissione, nonché dell’Iva, delle prestazioni professionali e di ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 14 febbraio 2022) Il Ministero della Transizione ecologica è a lavoro sul decreto che servirà a definire iper gli interventi legati ai bonus edilizi. Anche se l’obiettivo è quello di ultimare il provvedimento nella giornata di oggi (lunedì 14 febbraio) non sono stati esclusi ulteriori rinvii. Nei giorni scorsi è montata la protesta del settore privato, preoccupato da alcune anticipazioni sui contenuti pubblicati dalla stampa, ma sono ancora diversi i punti su cui sono possibili correzioni dell’ultimo minuti. Il primo tra questi riguarda l’onnicomprensività dei. Quali spese sono incluse Le tabelle sulle quali sta lavorando il ministero continuano a indicare prezzi “comprensivi dei costi di fornitura, installazione, messa in opera dei prodotti e beni, inclusa, ove applicabile, la loro dismissione, nonché dell’Iva, delle prestazioni professionali e di ...

