Super green pass, dal 15 febbraio scatta un nuovo obbligo. Rigurada gli over 50

obbligo di esibire il Super green pass al lavoro per i lavoratori pubblici e privati che hanno compiuto i 50 anni: chi non lo farà non riceverà lo stipendio ma conserverà il posto di lavoro. L'accesso ai luoghi di lavoro senza certificato comporta una sanzione amministrativa tra 600 e 1500 euro. Da martedì 15 febbraio entra in vigore il provvedimento per gli over 50. In Italia continua ad aumentare il numero dei vaccinati, ma la stretta riguarda circa un milione di potenziali lavoratori non vaccinati tra i 50 ed i 69 anni. Mentre gli over 50 non ancora vaccinati sono 1,4 milioni secondo l'ultimo report diffuso dal governo. "I soggetti ai quali si applica l'obbligo vaccinale per l'accesso ai luoghi di lavoro nell'ambito del ...

