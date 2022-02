Spread Btp - Bund: chiude a 168 punti, tasso all'1,96% (Di lunedì 14 febbraio 2022) Lo Spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni ha chiuso a 168 punti base rispetto al picco dei 171 'basis point' della partenza, con un tasso del prodotto del Tesoro all'1,96% contro l'1,94% dell'avvio. ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 14 febbraio 2022) Lotra Btp etedeschi a 10 anni ha chiuso a 168base rispetto al picco dei 171 'basis point' della partenza, con undel prodotto del Tesoro all'1,96% contro l'1,94% dell'avvio. ...

Borsa: lunedì nero per i venti di guerra, l'Europa brucia 201 miliardi Restano calmi lo spread Btp Bund (sui 167 punti base), l'euro e il petrolio, con il gas sempre in rialzo del 4% sugli 80 euro al Megawattora, mentre si registra qualche nuova tensione sull'oro che ...

Spread Btp/Bund a +165,04 punti base alle 13.00 Teleborsa Snam e Terna battono Ftse Mib. Qual è il buy allettante ora? Lo Spread BTP-Bund sale ancora e si attesta a 168,7 punti base, con un progresso del 2% e qualche vendita sui BTP contribuisce a far crescere il rendimento del decennale che avanza delo 0,67% ...

