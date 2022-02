Sindrome tunnel carpale | la parola all’esperto su diagnosi | terapia e prevenzione

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Formicolio alle dita della mano, soprattutto a pollice, indice e medio. Dolore e indolenzimento che spesso compaiono durante la notte, tendono a ripresentarsi e a intensificarsi e possono portare alla progressiva difficoltà a tenere in mano gli oggetti. Sono questi i sintomi dellada, patologia molto frequente, in particolare tra le donne e in chi svolge una professione che richiede sforzi muscolari e movimenti ripetitivi delle mani. Ma come si manifesta? Come mai ne soffrono maggiormente le donne? Quali terapie seguire per attenuare i fastidi ed evitare che ritornino? Lo abbiamo chiesto al dottor Giuseppe Andreoletti, capo dipartimento ortopedico del Policlinico San Marco e al dottor Davide Molisani, responsabile dell’unità operativa di ortopedia e traumatologia della stessa struttura e ortopedico di Smart ...