Sgarbi dice che è “tutto femmina” | le parole perfette! di Michele Bravi

Leggi su news.robadadonne

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Vittorio, ospite alla trasmissione di RaiUno Dedicato, condotta da Serena Autieri, ha commentato la performance dia Sanremo. Nello specifico, il critico d’arte è intervenuto sul look sfoggiato dall’artista durante la serata dedicata alle cover e sulla sua interpretazione della canzone di Battisti: “C’era quell’altro che ha cantato Come può uno scoglio, che si chiama. Cantava una canzone dedicata ad una donna come se fosse un maschio. Battisti l’aveva scritta per una donna. Lui era un uomo che la declinava al maschile”. L’ennesimo insulto gratuito che lede non solo, ma che tende ad offendere tutta un’intera categoria. E a tal proposito pesa ancora di più la risata di Serena Autieri a quel “, ...