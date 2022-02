Sette in corsa per guidare la Procura di Palermo. E a sorpresa rinuncia l’ex-procuratore di Roma, Prestipino (Di lunedì 14 febbraio 2022) Nella corsa alla prestigiosa poltrona di capo della Procura di Palermo rinuncia, a sorpresa, l’ex-Procuratore capo di Roma, Michele Prestipino, pupillo del suo predecessore Pignatone, che ha dovuto lasciare il posto a Lo Voi, dopo il ricorso presentato. Restano dunque Sette in gara per aggiudicarsi il prestigioso incarico di capo Procuratore della Procura di Palermo. Sabato sono scaduti i termini per presentare le domande per l’incarico di Procuratore della Repubblica a Palermo dopo l’addio di Francesco Lo Voi, diventato Procuratore di Roma proprio al posto di Prestipino. Hanno ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 14 febbraio 2022) Nellaalla prestigiosa poltrona di capo delladi, atore capo di, Michele, pupillo del suo predecessore Pignatone, che ha dovuto lasciare il posto a Lo Voi, dopo il ricorso presentato. Restano dunquein gara per aggiudicarsi il prestigioso incarico di capotore delladi. Sabato sono scaduti i termini per presentare le domande per l’incarico ditore della Repubblica adopo l’addio di Francesco Lo Voi, diventatotore diproprio al posto di. Hanno ...

Advertising

SecolodItalia1 : Sette in corsa per guidare la Procura di Palermo. E a sorpresa rinuncia l’ex-procuratore di Roma, Prestipino… - GAMMilan : Tic, tic … la paura fa sette e mezzo. Negli #USA l’#inflazione sale ancora e la #Fed è costretta ad accelerare la c… - telodogratis : Sette in corsa per la procura di Palermo, ecco chi ha presentato la domanda - blogsicilia : #notizie #sicilia Sette in corsa per la procura di Palermo, ecco chi ha presentato la domanda -… - INYOUREYESZ4YN : sto così stressata per le cose che faccio di corsa insieme anche a tirocinio che mi scordo anche di rispondere a mi… -