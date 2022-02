Seth Rollins: “Vorrei non essere così piccolo rispetto agli altri” (Di lunedì 14 febbraio 2022) Seth Rollins è al vertice della WWE da anni. La sua posizione da main eventer è stata consolidata da prestazioni in ring mai banali e promo sempre di livello, con delle gimmick sempre pronte a far scatenare il pubblico, nel bene e nel male. Ma anche il Messiah of Drip cambierebbe qualcosa di sé stesso. “Vorrei essere come Shanky” Ospite di Pat McAfee, Seth Rollins ha confidato che vorrebbe non essere più piccolo rispetto a tanti colleghi, e che vorrebbe essere uno di quei giganti che imperversano nel wrestling da sempre: “La mia passione è il wrestling, e sapevo di essere più piccolo degli altri. Sono alto 1 metro e 80, peso poco più di 90 chili. Sono ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 14 febbraio 2022)è al vertice della WWE da anni. La sua posizione da main eventer è stata consolidata da prestazioni in ring mai banali e promo sempre di livello, con delle gimmick sempre pronte a far scatenare il pubblico, nel bene e nel male. Ma anche il Messiah of Drip cambierebbe qualcosa di sé stesso. “come Shanky” Ospite di Pat McAfee,ha confidato che vorrebbe nonpiùa tanti colleghi, e che vorrebbeuno di quei giganti che imperversano nel wrestling da sempre: “La mia passione è il wrestling, e sapevo dipiùdegli. Sono alto 1 metro e 80, peso poco più di 90 chili. Sono ...

