Scuola, vogliamo un docente referente per la Transizione ecologica (Di lunedì 14 febbraio 2022) La Transizione ecologica insieme alla lotta alle disuguaglianze devono essere le principali missioni della Scuola. E' con la Scuola che va costruito un manuale di sopravvivenza della specie umana e del benessere di ogni individuo e della collettività su questo pianeta. Intraprendere questa rotta è un'ineluttabile esigenza scientifica, delle leggi della fisica, della biologia, di tutte le scienze umanistiche e scientifiche che ci dicono ogni giorno che il modello sociale ed economico neoliberista sta condizionando la forma della cultura e dell'istruzione, sta rendendo inospitale lo stesso pianeta per tutti noi, producendo crisi climatiche e crisi pandemiche nutrite dalle disuguaglianze. Tutto ciò può condurre al collasso la società umana e il suo habitat così come lo conosciamo entro il 2050, data stabilita da tutti gli ...

Ultime Notizie dalla rete : Scuola vogliamo Carnevale, è già festa a casaThevenin Vogliamo creare tanti momenti di gioia perché i bambini e le mamme del Thevenin possano ripartire ... spiega l'importanza del carnevale 2022: "Il Thevenin continua a fare scuola e a dare l'esempio come ...

Scuola: mobilitazioni e Stati generali ... coordinatore nazionale dell'Unione degli Studenti - E' necessario ripensare strutturalmente e complessivamente l'intero mondo della scuola. Vogliamo che la politica ascolti la componente ...

Scuola, vogliamo un docente referente per la Transizione ecologica Il Fatto Quotidiano Castrolibero “cambio radicale o questa scuola lo raccoglieremo con il cucchiaino” La preside non ha voluto parlare con la giornalista ma è stata trasmessa ... ad oltranza dopo 12 giorni di occupazione per chiedere il commissariamento della scuola, con l’allontanamento del docente e ...

Pnrr, scuola e raccolta differenziata: approvati due progetti a Campomarino CAMPOMARINO – I progetti previsti con i fondi Pnrr riguardano la scuola “Carriero” e la raccolta differenziata ... legge nel comunicato del Comune – dimostra ancora una volta di voler guardare al ...

