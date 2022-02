Rum Diplomático e Daniel Canzian in un pack speciale per San Valentino

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Il celebre distillato venezuelano e lo chef di Conegliano di nuovo insieme per un’edizionededicata a tutti gli innamorati MILANO – Rum, il pregiato distillato venezuelano importato in esclusiva in Italia da Compagnia dei Caraibi, rinnova il suo legame cone l’alta gastronomia nel giorno degli innamorati per antonomasia. Ecco allora che le due eccellenze del gusto suggellano la loro liaison con CIO’, un’edizioneche unisce un altrettanto intramontabile connubio: rum e cioccolato. Un, disponibile anche dopo il 14 febbraio, ideale da regalare e regalarsi per trascorrere la dolce ricorrenza con le persone più amate. CIO’ è una tavoletta che valorizza il cioccolato grazie all’abbinamento con il sale, esaltatore di ...