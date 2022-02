Rapine violente in strada a Firenze: arrestato l'uomo che ha aggredito due donne (Di lunedì 14 febbraio 2022) Escalation di aggressioni in strada a Firenze . Nel mirino le donne , picchiate e rapinate di un cellulare o una borsetta . In pochi giorni tre le donne malmenate in città . Una situazione ... Leggi su lanazione (Di lunedì 14 febbraio 2022) Escalation di aggressioni in. Nel mirino le, picchiate e rapinate di un cellulare o una borsetta . In pochi giorni tre lemalmenate in città . Una situazione ...

Advertising

zazoomblog : Rapine violente in strada a Firenze: arrestato luomo che ha aggredito due donne - #Rapine #violente #strada… - AnsaToscana : Rapine violente in strade Firenze a donne, c'è un fermato. Giovane accusato di ultimo fatto e indagato assalto prec… - zazoomblog : Rapine violente in strade Firenze a donne cè un fermato - #Rapine #violente #strade #Firenze - emanueleph : RT @qn_lanazione: Rapine violente in strada a Firenze: arrestato l'uomo che ha aggredito due donne - iconanews : Rapine violente in strade Firenze a donne, c'è un fermato -