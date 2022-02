Pechino 2022, Shiffrin: “Non mi concentro più sulla medaglia, ma di fare il massimo” (Di lunedì 14 febbraio 2022) “Non mi concentro più sulla medaglia. Sto solo cercando di fare del mio meglio ogni giorno“. Mikaela Shiffrin cerca di godersi ogni istante alle Olimpiadi di Pechino 2022, dopo la delusione per l’uscita sia nel gigante che nello slalom. “Le mie possibilità? Se fai questa domanda a un atleta che ha fatto podi e ottenuto vittorie c’è sempre una parte di te che pensa ‘forse c’è una possibilità” ha spiegato la stella statunitense dello sci alpino, che proverà a giocarsela nella discesa libera. “La migliore possibilità è smettere di pensare alla performance e concentrarti su ciò che stai facendo in quel momento. Sto solo cercando di essere pronta in quel momento, specialmente in discesa, e nella run di discesa della combinata. Devi concentrarti su quello che stai ... Leggi su sportface (Di lunedì 14 febbraio 2022) “Non mipiù. Sto solo cercando didel mio meglio ogni giorno“. Mikaelacerca di godersi ogni istante alle Olimpiadi di, dopo la delusione per l’uscita sia nel gigante che nello slalom. “Le mie possibilità? Se fai questa domanda a un atleta che ha fatto podi e ottenuto vittorie c’è sempre una parte di te che pensa ‘forse c’è una possibilità” ha spiegato la stella statunitense dello sci alpino, che proverà a giocarsela nella discesa libera. “La migliore possibilità è smettere di pensare alla performance e concentrarti su ciò che stai facendo in quel momento. Sto solo cercando di essere pronta in quel momento, specialmente in discesa, e nella run di discesa della combinata. Devi concentrarti su quello che stai ...

Advertising

Eurosport_IT : Charlène Guignard e Marco Fabbri sono meravigliosi! ?? Gli azzurri chiudono la gara Olimpica con 205.07 punti raggi… - Eurosport_IT : Charlene Guignard e Marco Fabbri sono uno spettacolo! Ecco il programma che vale loro il quinto posto finale nella… - fattoquotidiano : Firenze, 79 a processo: anche l'uomo che per i pm è il leader del gruppo in Europa [Leggi di @StefanoVergine… - morganipatrizia : RT @RaiNews: L'atleta russa ha ricevuto il via libera per partecipare domani alla gara individuale femminile di pattinaggio di figura ai Gi… - Eurosport_IT : Leggi qui la storia ?? -