Olimpiadi Pechino 2022, Cio sanziona atleta ucraino per un messaggio contro la guerra (Di lunedì 14 febbraio 2022) Il Comitato Olimpico Internazionale ha ammonito Vladyslav Heraskevyck, atleta ucraino specialista nello skeleton, dopo l’illustrazione di un messaggio contro la guerra tra Russia e Ucraina. Mark Adams, portavoce del Cio, ha chiarito la situazione esplicando le motivazioni che hanno portato alla sanzione dell’organo olimpico; in particolare, nel contesto di una conferenza stampa, Adams ha annunciato che le Olimpiadi di Pechino non siano un luogo corretto per alimentare una potenziale polemica conflittuale. Di seguito il pensiero del Cio, espresso per via ufficiale tramite il delegato in questione: “Quando il fatto è accaduto, abbiamo subito dialogato con il team dell’atleta; abbiamo spiegato la questione e lui ha capito. Infatti nell’ultima sua ... Leggi su sportface (Di lunedì 14 febbraio 2022) Il Comitato Olimpico Internazionale ha ammonito Vladyslav Heraskevyck,specialista nello skeleton, dopo l’illustrazione di unlatra Russia e Ucraina. Mark Adams, portavoce del Cio, ha chiarito la situazione esplicando le motivazioni che hanno portato alla sanzione dell’organo olimpico; in particolare, nel contesto di una conferenza stampa, Adams ha annunciato che ledinon siano un luogo corretto per alimentare una potenziale polemica conflittuale. Di seguito il pensiero del Cio, espresso per via ufficiale tramite il delegato in questione: “Quando il fatto è accaduto, abbiamo subito dialogato con il team dell’; abbiamo spiegato la questione e lui ha capito. Infatti nell’ultima sua ...

