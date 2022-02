Mickie James | “Vorrei affrontare Britt Baker in un match”

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Una delle stelle più affermate in AEW è sicuramente l’attuale AEW Women’s World Championche da quando ha debuttato nella compagnia ha lavorato duramente e il suo impegno è stato sicuramente ripagato, elevandola ad un ruolo da assoluta protagonista. Infatti sembra proprio che i progressi e il lavoro da campionessa dellanon siano passati di certo inosservati sia all’interno della AEW che al di fuori. Sarebbe un dreamL’impegno di, come detto, è sotto gli occhi di tutti fan e non solo e infatti è stato particolarmente apprezzato dall’attuale Impact Knockouts Championche in un’intervista al Women’s Wrestling Talk ha dichiarato che vorrebbein un ...

Advertising

TSOWrestling : Mickie James: ecco chi vuole affrontare! #TSOW // #TSOS // #IMPACTWrestling // #WWE // #AEW // #NWA - SpazioWrestling : AJ Styles: 'Mickie James è l'unica che può passare nella Forbidden Door' #AJStyles #WWE - ThatGalFlavia : RT @Zona_Wrestling: #WWE WWE: L'apparizione di Mickie James alla Rumble sarebbe stata soggetta a restrizioni - - ThatGalFlavia : RT @Zona_Wrestling: #WWE Mickie James: 'Penso che WWE e Impact potrebbero lavorare ancora insieme' - - SpazioWrestling : WWE/IMPACT WRESTLING: Le due federazioni lavoreranno ancora insieme parola di Mickie James #MickieJames #WWE… -

Ultime Notizie dalla rete : Mickie James

Oltre al già annunciato ingresso di, che ha partecipato al match rappresentando Impact Wrestling con tanto di Knockout's Championship attorno alla vita e theme song "Hardcore Country" , ......i fans nutrono grandi speranze pure per le due risse reali in cui potrebbero fare capolino anche wrestler non per forza sotto contratto con la compagnia di Stamford come ad esempio, ...Non è passato molto tempo da quando Mickie James è tornata in WWE per prendere parte al Women’s Royal Rumble Match ma, a quanto pare, l’attuale Knockout Champion ci avrebbe preso gusto e vorrebbe ...Mickie James ha fatto molto parlare di sé negli ultimi mesi per aver passato la famosa Forbidden Door, esibendosi all’evento WWE Royal Rumble da atleta di Impact Wrestling e con la cintura Knockouts ...