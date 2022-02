M5S | Diaco | tristezza per lupo investito | ascoltare appello Lipu

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Roma – “Tantaper la notizia dell’ennesimomortoda un’auto. È successo ieri mattina presto sull’Aurelia, all’altezza di Castel di Guido. Il conducente si è fermato regolarmente e ha raccontato di essersi trovato l’animale davanti all’improvviso, senza possibilità di evitarlo. Laè accorsa subito, ma non c’era già più nulla da fare.” “Noi ringraziamo i volontari dell’associazione e ci uniamo al loro. Sulle strade della nostra Regione servono più punti di passaggio per la fauna selvatica, che siano sopra o sotto le carreggiate. Per muoverci più velocemente, abbiamo tolto spazio alla Natura: è ora di restituirgliene un po’”. Così in una nota Daniele, consigliere capitolino M5S e vicepresidente della commissione Ambiente. (Agenzia Dire)

Advertising

LavoroLazio_com : Rifiuti, Diaco (M5S): 'Abruzzo salva ancora la Capitale, mentre territori sono su piede di guerra: con Gualtieri e… - PoliticaNewsNow : Rifiuti, Diaco (M5S): 'Abruzzo salva ancora la Capitale, mentre territori sono su piede di guerra: con Gualtieri e… - zazoomblog : M5S Diaco: Ferraro non conosce Roma - #Diaco: #Ferraro #conosce - LavoroLazio_com : Rifiuti, Diaco (M5S): 'Giunta Gualtieri fa muro contro muro con sua stessa maggioranza e cittadini romani sui due i… - LavoroLazio_com : Municipio I, Diaco-Festa (M5S): 'Cola di Rienzo senza bancarelle grazie a Raggi, ma Pd vuole merito' 'Grazie al pr… -

Ultime Notizie dalla rete : M5S Diaco

Così in una nota il consigliere capitolino e vicepresidente della commissione Ambiente Daniele).Roma " "Altro che risoluzione definitiva della questione rifiuti tanto sbandierata dal sindaco in campagna elettorale: settantamila tonnellate l'anno di rifiuti urbani continueranno ad andare in ...E, come nel più banale dei giochi dell’oca, grazie all’inerzia regionale si torna sempre dal via”. Così in un comunicato il consigliere capitolino e vicepresidente della commissione Ambiente Daniele ...E, come nel più banale dei giochi dell’oca, grazie all’inerzia regionale si torna sempre dal via”. Così in un comunicato il consigliere capitolino e vicepresidente della commissione Ambiente Daniele ...