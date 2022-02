M5s: Boccia (Pd), 'travaglio di crescita, non in discussione leadership Conte' (Di lunedì 14 febbraio 2022) Roma, 14 feb (Adnkronos) - Il Movimento 5 stelle "sta vivendo una fase di evoluzione, di trasformazione interna, di travaglio. E' giusto quando c'è una crescita interna. Francamente non è in discussione la leadership di Conte. Penso ci sia un confronto costruttivo con i i protagonisti, Di Maio, Fico, Grillo. Osserviamo rispettosi questo passaggio interno con le regole di quel movimento". Lo ha detto Francesco Boccia, del Pd, a radio Immagina. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 14 febbraio 2022) Roma, 14 feb (Adnkronos) - Il Movimento 5 stelle "sta vivendo una fase di evoluzione, di trasformazione interna, di. E' giusto quando c'è unainterna. Francamente non è inladi. Penso ci sia un confronto costruttivo con i i protagonisti, Di Maio, Fico, Grillo. Osserviamo rispettosi questo passaggio interno con le regole di quel movimento". Lo ha detto Francesco, del Pd, a radio Immagina.

Advertising

TV7Benevento : M5s: Boccia (Pd), 'travaglio di crescita, non in discussione leadership Conte' - - LiveSicilia : Palermo, Boccia: “Sì a primarie aperte al M5s” - barbaro_simone : Si continui il cambiamento tracciato da @GiustoCatania spingendo su candidat* espressamente a favore dell'espansion… - mariomariov1 : Che pena questo @GiuseppeConteIT @beppe_grillo e MOLTI INCAPACI DEL @m5s E del @pdnetwork .STRANO CHE @sbonaccini… - alexberna73 : RT @michelecarugi: Con il peggio dei M5S (Conte, Lezzi) insieme al peggio del PD (Boccia, Emiliano), fra Xylella, TAP, ILVA etc., la Puglia… -