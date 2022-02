Lollobrigida | «Un piano per tagliarci fuori? Folle e irrealizzabile All’Italia serve una Costituente»

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 14 febbraio 2022) «L’Italia ha bisogno di un’assembleache riformi la nostra legge più importante in maniera sistemica». A dirlo è stato il capogruppo di FdI alla Camera, Francesco, ricordando che «abbiamo avanzato in Senato una grande proposta in tal senso. Non possiamo continuare a modificare la Carta fondamentale mettendo una toppa qua e là. Per quanto ci riguarda, i tempi sono maturi per una riforma in senso presidenziale della Repubblica». Unper tagliarela destra? «» In una lunga intervista con La Verità,ha spiegato come sia «» lo scenario proposto da alcuni retroscena secondo il quale vi sarebbe unper realizzare, passando per il ...