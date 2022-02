“Lo farò nella prossima puntata”: sui social spunta la promessa di Belen Rodriguez a un suo fan! (Di lunedì 14 febbraio 2022) Belen Rodriguez ha deciso di fare una promessa ad un suo fan su Instagram. Tutto accadrà nella prossima puntata de ‘Le Iene Show’: i dettagli. Sempre attentissima sui social network, Belen Rodriguez ha deciso di fare una promessa ad un suo follower su Instagram. Infatti la promessa potrebbe essere mantenuta già durante la prossima puntata L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 14 febbraio 2022)ha deciso di fare unaad un suo fan su Instagram. Tutto accadràde ‘Le Iene Show’: i dettagli. Sempre attentissima suinetwork,ha deciso di fare unaad un suo follower su Instagram. Infatti lapotrebbe essere mantenuta già durante laL'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

s_margiotta : Sono pentito di non aver firmato -per disciplina di partito, e per rispetto del mio stesso ruolo in Parlamento- i r… - vivinbaro : RT @s_margiotta: Sono pentito di non aver firmato -per disciplina di partito, e per rispetto del mio stesso ruolo in Parlamento- i referend… - ffranzaroli : @Wazza_CN FARO NELLA NOTTE - miritrevy : RT @ClariHaile: Stufa di vedere Jess sempre presa di mira e ridicolizzata da determinate persone nella casa. Ma la gente non ha veramente p… - CirianiCarlo : RT @s_margiotta: Sono pentito di non aver firmato -per disciplina di partito, e per rispetto del mio stesso ruolo in Parlamento- i referend… -

Ultime Notizie dalla rete : farò nella Carolyn Smith, non c'è pace per il giudice di Ballando con le stelle: 'Ho interrotto la chemioterapia per un'infezione al fegato' ...farò mi agitano per via della sospensione della chemioterapia: i medici mi hanno detto che senza questa c'è il 65% di probabilità che l'intruso torni'. X - IL VIDEO - In un video social, girato nella ...

Messina. Controlli con autovelox e dispositivi scout fino al 19 febbraio Controlli con autovelox: le strade di Messina interessate Nella settimana dal 14 al 19 febbraio, i controlli con autovelox saranno svolti in queste strade: Strada Statale 114 (Galati e Giampilieri); ...

Francesca Amadori licenziata dall'azienda di famiglia annuncia ricorso La Repubblica ...mi agitano per via della sospensione della chemioterapia: i medici mi hanno detto che senza questa c'è il 65% di probabilità che l'intruso torni'. X - IL VIDEO - In un video social, girato...Controlli con autovelox: le strade di Messina interessatesettimana dal 14 al 19 febbraio, i controlli con autovelox saranno svolti in queste strade: Strada Statale 114 (Galati e Giampilieri); ...