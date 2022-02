LIVE Sci alpino, Prova Discesa Olimpiadi in DIRETTA: Sofia Goggia convince ed è quarta! E quel sorrisino… (Di lunedì 14 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.00 Sono scese le prime 30, ma restano ancora atlete interessanti da seguire come Holdener, Shiffrin e Robinson. 6.58 Non ha convinto Nicol Delago, per niente. E’ 17ma a 1?62. La sensazione è che siamo alle solite: o Sofia Goggia o nulla? 6.57 1?84 il ritardo della russa, ora Nicol Delago. 6.55 La francese Romane Miradoli è 15ma a 1?31. Ora la russa Julia Pleshkova, poi Nicol Delago. 6.54 18ma a 1?69 la francese Laura Gauche. 6.52 L’americana Wiles è 12ma a 1?17. Tra poco Nicol Delago. 6.49 Pazzesca la svizzera Joana Haehlen. Si porta in testa con 23 centesimi su Weidle: impressionante, non ha sbagliato nulla. 6.48 Marsaglia perde un’enormità sul piano finale ed è 14ma a 1?40, fa 16 centesimi meglio di Elena Curtoni. Ma è difficile che i tecnici scelgano di schierare la romana ... Leggi su oasport (Di lunedì 14 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7.00 Sono scese le prime 30, ma restano ancora atlete interessanti da seguire come Holdener, Shiffrin e Robinson. 6.58 Non ha convinto Nicol Delago, per niente. E’ 17ma a 1?62. La sensazione è che siamo alle solite: oo nulla? 6.57 1?84 il ritardo della russa, ora Nicol Delago. 6.55 La francese Romane Miradoli è 15ma a 1?31. Ora la russa Julia Pleshkova, poi Nicol Delago. 6.54 18ma a 1?69 la francese Laura Gauche. 6.52 L’americana Wiles è 12ma a 1?17. Tra poco Nicol Delago. 6.49 Pazzesca la svizzera Joana Haehlen. Si porta in testa con 23 centesimi su Weidle: impressionante, non ha sbagliato nulla. 6.48 Marsaglia perde un’enormità sul piano finale ed è 14ma a 1?40, fa 16 centesimi meglio di Elena Curtoni. Ma è difficile che i tecnici scelgano di schierare la romana ...

